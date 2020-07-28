شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1691) حالة.
وأوضحت اللجنة، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 483 حالة، وتسجيل 36 حالة شفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 833 حالة.
وأشارت اللجنة اليمنية إلى أن الحالات التى تم تسجيلها لا تشمل المناطق التى تقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثى حيث أنها تصعب الوصول إلى الإصابات والوفيات بسبب الفيروس فى هذه الأماكن بدقة.
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