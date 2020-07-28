شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة المغربى: بلادنا تشهد حاليا وضعية وبائية مقلقة على الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، إن بلاده تشهد حاليا وضعية وبائية مقلقة على الصحة العامة، وفيها نوع من الخطورة على الأمن الصحي الوطني.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف وزير الصحة المغربي، أن المملكة تشهد تزايدا غير مسبوق في عدد الحالات الحرجة، فيما ترتفع الوفيات بشكل لافت، لافتا إلى أن الوضعية المقلقة اليوم لم يسجلها المغرب أثناء الحجر الصحي، إذ في ظرف أسبوع تتزايد أرقام الإصابات أكثر مما عرفناه في أربعة أشهر.

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وأكد وزير الصحة المغربي، أن المغرب في ظل الوضعية الحالية المقلقة لا يمكن أن يضيّع يوما واحدا، مشيرا إلى أن دخول قرار منع التنقل حيز التنفيذ هدفه الحد من حركة المواطنين وعدم انتشار الفيروس إلى المناطق الخالية من الوباء.

وأضاف وزير الصحة المغربي، أن "الفيروس لا يعطي آجالا اليوم، لا خيار لدينا إلا محاربة التفشي عبر إجراءات استباقية، ومنع التنقل يدخل ضمن هذه الخيارات"، مشيرا إلى أن معدل انتشار الفيروس ارتفع في بعض جهات المملكة بشكل مضاعف ليصل إلى 1.9 في طنجة وإلى 2.35 في برشيد.

وحذر وزير الصحة المغربي، من الضغط الذي تشهده بعض المستشفيات في فاس ومكناس وسطات وبرشيد والدار البيضاء ومراكش وطنجة بسبب ارتفاع الإصابات بها، مشيرا إلى أن هذه المراكز تعيش تحت ظروف مرهقة جدا.