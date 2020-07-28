شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام اليمن: مزاعم الحوثيين حول الرواتب دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما يروج له الحوثيين عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام، بأنها وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين".

ووفقا لموقع العربية، أشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن مزاعم الحوثيين دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والإيرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والأمم المتحدة لصرف الراتب بانتظام.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي أجهضت ترتيبات الحكومة برعاية أممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام"، بعد نهبها 40 مليار ريال يمني تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق أو إخطار المبعوث الدولي.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن الميليشيات الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

Advertisements

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أن الحوثيين يحاولون الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل 6 أشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو أعادت الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة.

‏وأكد وزير الإعلام اليمني، حرص الحكومة على صرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما يواصل الحوثيين نهب قوت المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.