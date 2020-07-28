رئاسة شئون الحرمين: تجهيز مظلات للحجاج لحمايتهم من أشعة الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة شئون الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوى، تجهيز عدد من المظلات لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" فى موسمها الثامن.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها الإلكترونى، أنه يأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.

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وأوضحت، أن العام الحالي هو الموسم الثامن لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"، والتى تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم.



مظلات

يشار إلى أن المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى حسنى حيدر قد أعلن، اليوم الاثنين، اكتمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين، في ظل فرض عدد من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وقال هاني حيدر - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ - إن الرئاسة استعدت بخطة مكثفة لموسم الحج مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.