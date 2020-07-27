شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تصل إلى 50 درجة.. تعرف على طقس مكة خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، توقعات الأرصاد حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1441هـ.

وحذر “غلام” من أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، ستكون في معدل بين 45 إلى 48 درجة مئوية وقد تلامس 50 درجة مئوية، ومجملاً سيكون الجو شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً، مع رطوبة عالية خاصة خلال الليل، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة على مكة والمشاعر المقدسة مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.