سلطنة عمان تسجل 9 حالات وفاة و1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 393 حالة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه تم تسجيل 1053 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 77 ألف حالة.

وأشارت إلى أن 1729 مصابا تماثلوا للشفاء، ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة 57 ألفا.