إصابة طائرة بأضرار بالغة بعد سقوط صواريخ على معسكر التاجي

وجاء في بيان الخلية: "عرض معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل قبل قليل إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأضاف البيان: "سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".

ووفقا للخلية، فإن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط عدد من صوارخ الكاتيوشا على معسكر التاجي الذي يضم قوات أمريكية شمالي بغداد.