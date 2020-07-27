مصر... مجلس الوزراء يحدد أيام إجازة عيد الأضحى

وبحسب بوابة "الأهرام"، ستكون إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو/تموز 2020، حتى الاثنين الثالث من أغسطس/آب 2020. وستكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال. وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى.

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