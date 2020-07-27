أسطول مجهز بسيارات خاصة لنقل كسوة الكعبة في السعودية... صور

وبحسب صحيفة "عاجل"، فقد اكتملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، جميع التجهيزات المطلوبة لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام انطلاقا من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مع أخذ جميع الاحتياطات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، فإن الأسطول المخصص لنقل الكسوة يتكون من شاحنة مصممة خصيصا لهذه العملية، طلي داخلها بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من أي أضرار أثناء عملية النقل.

وأشار العبدلي إلى وجود سيار سيارة احتياطية مجهزة مرافقة للسيارة الرئيسة، بالإضافة إلى وجود وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، لأخذ جميع الاحتياطات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين الذين سيشرفون على عمليات التركيب من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة.