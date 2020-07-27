سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" بأن "لا معلومات مؤكدة حتى الآن إذا ما كان الهجوم قد تسبب بسقوط خسائر بشرية أو مادية".
وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن 3 صواريخ سقطت فى محيط مطار بغداد الدولي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.
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