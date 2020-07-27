الأمم المتحدة تحث إسرائيل و"حزب الله" علي التهدئة وضبط النفس

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

حثت الأمم المتحدة، الإثنين، إسرائيل و"حزب الله" اللبناني على "التهدئة وضبط النفس" وقالت إنها "على دراية بالتطورات على الأرض وتقوم بتقييمها حاليا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله اللبنانية، في منطقة جبل روس، الحدودية (بين لبنان وإسرائيل)".

لكن حزب الله، نفى في وقت لاحق، ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي وما نشرته وسائل إعلام عبرية عن إحباط محاولة تسلّل إلى مزارع شبعا الحدودية (جنوب)، وسقوط قتلى من الحزب.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمم المتحدة، قال حق: "نحن ندعو الطرفين للهدوء وضبط النفس ونقوم بتقييم الوضع حاليا".

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وأردف: "نحن على دراية بالتطورات الحاصلة هناك ورئيس بعثة يونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) ستيفانو ديل كول على اتصال بالأطراف وحثهما على التهدئة وضبط النفس ونحن نساند دعوته تلك".

وامتنع المتحدث الأممي عن تقديم إيضاح بشأن طبيعة التطورات التي أشار إليها واكتفي بقوله "لن نقدم وصفا تفصيليا لما حدث.. الموقف مازال غير واضح، وسوف تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان برفع تقريرها في الوقت المناسب".

وتقدم قوة اليونيفيل تقارير دورية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن التطورات المتعلقة بالأحداث في منطقة عملياتها التي تبلغ مساحتها 70 كيلومترا على طول الخط الأزرق، جنوب لبنان.

ومنذ عدة أيام، يعزز الجيش الإسرائيلي من تواجده في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله اللبنانية.

وكان حزب الله، قد توعد بالرد على مقتل أحد عناصره في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق، قبل أيام.

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