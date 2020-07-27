هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم أمريكيين قرب بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
أفاد مصدر أمني عراقي، الإثنين، بأن قاعدة التاجي العسكرية والتي تضم جنودا أمريكيين شمالي العاصمة بغداد تعرضت لهجوم صاروخي.
وقال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد للأناضول، إن "هجوما بأربعة صواريخ استهدف مساء اليوم قاعدة التاجي العسكرية والتي تضم قوات أمريكية شمالي بغداد".
وأوضح خلف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم الصاروخي خلف أضرارا مادية فقط".
ولم تتبّن أية جهة حتى الآن مسؤولية الهجوم.
وانتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.
وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.
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