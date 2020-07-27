ليبيا.. انتشال جثة "متفحمة" جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

انتشل فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (حكومية)، الإثنين، جثة "مجهولة الهوية ومتفحمة" بمنطقة جنوبي طرابلس شهدت مقابر جماعية.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (تابعة للجيش)، أن الجثة عثر عليها بإحدى المزارع بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن عملية الانتشال تمت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن الجثة، دون تفاصيل أكثر.

وفي بيان ثان، أكد المصدر ذاته "نجاح أبطال فريق تفكيك الألغام والمتفجرات بجهاز المباحث الجنائية في جمع وتفكيك عدد من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب من منطقتى العزيزية والساعدية جنوبي طرابلس".

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والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الليبية، انتشال 238 جثة من مستشفيات ومقابر جماعية في مدينة ترهونة، ومناطق جنوبي طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة بين 4 أبريل/ نيسان 2019، و5 يونيو/ حزيران 2020.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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