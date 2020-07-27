الجيش اللبناني: قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت منزلاً بالجنوب

بيروت/ حسن درويش/الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، أن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة الهبارية، جنوبي البلاد.



وقالت قيادة الجيش، في بيان، إنه "قرابة الساعة 16.05 (13.05 تغ) سقطت قذيفة أطلقتها مدفعية العدو الإسرائيلي على منزل المواطن محسن أبو علوان في بلدة الهبارية دون أن تنفجر واقتصرت الأضرار على الماديات".



وأشار البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى أن وحدات الجيش اللبناني تعمل في المنطقة على تفكيك القذيفة وإزالتها.



ولفت البيان إلى أن متابعة موضوع الاعتداء تتم "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".



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وظهر الإثنين، شهدت تلال كفرشوبا ومزارع شبعا (جنوبي لبنان)، قصفا مدفعيا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان ظهر اليوم، إنه أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله، في منطقة جبل روس، الحدودية.



فيما نفى حزب الله، في بيان مساء اليوم، "ما تدعيه" وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط محاولة تسلّل إلى مزارع شبعا الحدودية، وسقوط قتلى من الحزب.



ومنذ عدة أيام، يعزز الجيش الإسرائيلي من تواجده في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله، ردا على مقتل أحد جنوده في هجوم جوي منسوب لإسرائيل على محيط مطار دمشق الدولي، قبل أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.