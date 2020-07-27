إسرائيل: حزب الله ولبنان مسؤولان عن "هجوم" الحدود الشمالية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اتهمت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، حزب الله ودولة لبنان، بالمسؤولية عن "هجوم وقع في وقت سابق اليوم، على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع في حكومته ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس، نشرت تفاصيله قناة "كان" الرسمية.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله اللبنانية، في منطقة جبل روس، الحدودية (بين لبنان وإسرائيل)".

لكن حزب الله، نفى في وقت لاحق، ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي وما نشرته وسائل إعلام عبرية عن إحباط محاولة تسلّل إلى مزارع شبعا الحدودية (جنوب)، وسقوط قتلى من الحزب.

وقال نتنياهو، إنه "على حزب الله أن يعرف أنه يلعب بالنار، لقد أخطأ (حسن) نصر الله (الأمين العام لحزب الله) بشدة في تقييم تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وقد دفعت الدولة اللبنانية ثمناً باهظاً لذلك".

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وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستواصل العمل ضد محاولات إيران إقامة قاعدة عسكرية في منطقتنا"، في إشارة إلى مناطق تواجد حزب الله بالجنوب اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ومنذ عدة أيام، يعزز الجيش الإسرائيلي من تواجده في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله اللبنانية.

وكان حزب الله، قد توعد بالرد على مقتل أحد عناصره في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق، قبل أيام.

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