أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين المستجدات في سوريا وليبيا

أنقرة/الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عددا من القضايا، بينها التطورات في سوريا وليبيا.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، الإثنين، إن الزعيمين بحثا خلال اتصال هاتفي، الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين تركيا وروسيا.
وأردف البيان أن الرئيسين تباحثا أيضا حول قضايا إقليمية على رأسها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، والمستجدات في سوريا وليبيا.
واتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون والحوار على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
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