العراق.. الكاظمي يحدد 72 ساعة لإعلان نتائج تحقيقات أحداث بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

حدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت احتجاجات بغداد، الأحد، وخلفت قتيلين و11 جريحا.

جاء ذلك على هامش اجتماع أمني عقده بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، بمبنى الوزارة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الكاظمي "وجّه بتقصي الحقائق بشأن الأحداث المؤسفة التي جرت يوم أمس (الأحد)، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

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وأضاف البيان أنه "شدد على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".

ودعا البيان المتظاهرين السلميين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات، وتشوّه المطالب المشروعة لهم".

ومساء الأحد، وقع صدام بين المحتجين وقوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة قنابل مسيلة للدموع، لإنهاء إغلاق العشرات لساحتي التحرير والخلاني القريبتين وسط العاصمة بغداد.

ويعد القتيلان هما أول ضحايا المواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل حكومة الكاظمي الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم فضلا عن ملاحقة المتورطين في مقتل المئات منهم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.