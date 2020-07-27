فلسطين.. صلاة الأضحى في الساحات العامة

رام الله/ أيسر العيس / الخليج 365

قررت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان على "أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة".

ولم تحدد الحكومة عدد الساحات المقررة لإقامة صلاة عيد العيد، الجمعة، وعادة ما كانت تقام الصلاة في المساجد، باسثناء قرى كانت تقيمها في الساحات العامة.

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وكانت الحكومة الفلسطينية سبقت أن حظرت إقامة صلاة عيد الفطر، سواء بالمساجد أو الساحات العامة.

ويعني القرار الجديد تخفيف القيود المفروضة سابقا، مع إبقاء حظر صلاة العيد بالمساجد.

وفي 26 مايو/ آيار الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، إعادة فتح المساجد ودور العبادة، بعد إغلاقها منذ مطلع مارس/ آذار الماضي،مع التشديد على مراعاة إجراءات الوقاية، وباستثناء إقامة صلاة الجمعة.‎

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في فلسطين، 13 ألفا، و457 إصابة، من بينها 80 وفاة، و5.496 حالة تعاف.

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