حزب الله ينفي محاولة التسلل إلى مزارع شبعا أو إطلاقه نارا

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

نفى حزب الله اللبناني، "ما تدعيه" وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط محاولة تسلّل إلى مزارع شبعا الحدودية (جنوب)، وسقوط قتلى من الحزب.

جاء ذلك في بيان للحزب، الإثنين، ردا على حديث الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن أنه أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله اللبنانية، في منطقة جبل روس، الحدودية، فيما تحدث إعلام عبري أن الحزب حاول التسلل إلى مزارع شبعا لتنفيذ عملية.

وقال الحزب في بيانه، إنه "لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفنا في الأحداث التي جرت اليوم على الحدود الجنوبية في لبنان وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر".

وأضاف البيان أن كل ما تدعيه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى "داخل فلسطين المحتلة هو غير صحيح على الإطلاق".

ونفى الحزب، بحسب البيان، "سقوط شهداء وجرحى له في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا (جنوب لبنان)".

ولفت حزب الله إلى أن رده على مقتل أحد جنوده، في "العدوان الإسرائيلي" على محيط مطار دمشق الدولي، قبل أيام، "آت حتماً".

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وأشار إلى أنّ "القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية (على الحدود) وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق".

وشهدت تلال كفرشوبا ومزارع شبعا (جنوبي لبنان)، ظهر الإثنين، قصف مدفعي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان ظهر اليوم، إنه أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله، في منطقة جبل روس، الحدودية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان، بـ"البقاء في المنازل، ويُحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية، وتبقى المحاور في هذا التوقيت مغلقة".

ومنذ عدة أيام، يعزز الجيش الإسرائيلي من تواجده في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله.

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