العراق.. احتجاجات بعدة محافظات على نقص إمدادات "الكهرباء"

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

شهدت عدة محافظات عراقية، الإثنين، احتجاجات ضد نقص إمدادات الكهرباء بالمنازل، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تشغيل المكيفات الهوائية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن مئات المحتجين بمحافظة "واسط" (جنوب)، أغلقوا منازل ومكاتب بعض المسؤولين بالمحافظة جراء تراجع ساعات إمداد المنازل بالكهرباء.

وقال المتظاهر إبراهيم الفخري للأناضول، إن "المحتجين أغلقوا منزل ومكتب محافظ واسط، محمد المياحي، ومبنى قائم مقام قضاء الحي بالمحافظة".

ووفق شهود عيان، فقد أغلق محتجون مبنى دائرة الكهرباء في محافظة "ذي قار" (جنوب)، وعدد من الجسور الرابطة بين محافظتي كربلاء (جنوب)، و"الفرات الأوسط".

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وفي محافظة "البصرة (جنوب)، أغلق المحتجون عدد من الشوارع الرئيسية جراء تراجع إمدادات الكهرباء، فيما أغلق محتجون آخرون، أحد الطرق الرئيسية بمحافظة "ديالي" (شرق)، وفق مصادر محلية.

كما شهدت العاصمة بغداد، الأحد، احتجاجات مطالبة بإنهاء أزمة الكهرباء، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتحمل مسؤوليته لحل الأزمة، حسب مراسل الخليج 365.

وتفاعلا مع الاحتجاجات، ترأس الكاظمي، الإثنين، اجتماعا استثنائيا لبحث الملف، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وأفاد البيان، بأن "الكاظمي وجه خلال الاجتماع، بتسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه تذليل العقبات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية".

ويعاني آلاف العراقيين في عدة محافظات بالبلاد، من النقص في إمدادات الكهرباء بالمنازل، حيث تقول وزارة الكهرباء، إنها توفر التيار بالمنازل مدة 4 ساعات مقابل قطعه ساعتين، فيما ينفي ذلك سكان تلك المحافظات، ويدعون أن التيار الكهربائي ينقطع 12 ساعة مقابل توفره لساعتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.