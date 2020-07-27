“كورونا” يصيب مستشارًا لـ”ترامب”

أصيب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، أحد أقرب المقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد.).

وزار “أوبراين” باريس منتصف يوليو (تموز) الجاري، والتقى نظراءه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني على وجه الخصوص.

وسبق أن أُصيب معاونون للرئيس الأمريكي بالوباء، علمًا بأن تدابير الوقاية الصحية في البيت الأبيض مشددة، وتجرى فحوص كشف الإصابة بشكل دوري للموظفين، ولم يصب “ترامب” بالفيروس.

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وكُشف في مايو (أيار) عن إصابة كاتي ميللر المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، وزوجة ستيفن ميللر، المستشار المقرب لدونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، لكنها تعافت وعادت إلى العمل.

وفي أوائل يوليو (تموز)، جاءت نتيجة اختبار كيمبرلي غيلفويل، مقدمة البرامج السابقة في تلفزيون فوكس نيوز وصديقة دونالد ترامب جونيور، إيجابية بكوفيد-19.

وارتأى “ترامب” عدم وقف الأنشطة الاقتصادية مجددًا، معتبرًا أن إيجاد لقاح للوباء وأدوية له كفيلان إخراج البلاد من الأزمة الصحية.