مدني أبها ينتشل جثة مفقودة سيل وادي عبلا بمربه

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها اليوم من انتشال جثة تعود لإمراة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء إجتراف السيل لمركبة بوادي عبلا بمركز مربه .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بابها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة اشخاص في سيل بوادي عبلا والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات اتضح فيما بعد انهم من جنسية عربية ، وتسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم ، ونظراً لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليل أمس .

وفي تمام الساعة (٠٥:٥٤) من فجر هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٠٦هـ عاودت فرق الدفاع المدني بابها بمشاركة عدداً من فرق متطوعي الدفاع المدني( غوث ، ساعد، نجوم التطوع، نشامى، المهمات، دعم) عمليات البحث والتمشيط في وادي عبلا بدءً من نقطة الاجتراف والقيام تفتيش كافة المواقع المحتملة مع الإستعانة بغواصي الدفاع المدني والبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة من الآليات وفي تمام الساعة (١٨:٥٨) من مساء هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٠٦هـ تم العثور على جثة المفقودة رحمها الله على مسافة تقدر بحوالي ١٣ كيلو من موقع الاجتراف من قبل مجموعة من فريق نجوم التطوع ، وقد تم إنتشال الجثة من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لذوي المتوفين والرحمة والمغفرة لهم مجدداً التحذير من عبور الاودية اثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني متمنياً السلامة للجميع .