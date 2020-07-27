شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية استخدام تطبيقين في نفس الوقت على هاتف أندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يرغب البعض في استخدام أكثر من تطبيق في هواتف آندرويد، وهناك طريقة عملية تتمثل في تقسيم الشاشة والعمل على تطبيقين في آن معاً.

إليك الطريقة التي تمكنك من استخدام تطبيقين في نفس الوقت في وضعية تقسيم الشاشة على جهاز أندرويد، بحسب ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:

1- اضغط مع الاستمرار على زر التطبيقات الأخيرة، على جهاز أندرويد الخاص بك، سترى جميع قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخراً المدرجة بترتيب زمني.

2- حدد أحد التطبيقات التي ترغب في عرضها في وضع تقسيم الشاشة. بمجرد فتح التطبيق، انقر مع الاستمرار على زر التطبيقات الأخيرة مرة أخرى وعندها سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين.

3- ستجد قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً ضمن قائمة التطبيقات، اضغط على التطبيق الذي ترغب في عرضه أو تشغيله في نفس الوقت مع التطبيق السابق.

4- بمجرد تحديد التطبيق الثاني، يمكنك عرض كلا التطبيقين في نفس الوقت على جهازك.