حظر السفر والتحفظ على أموال مشاهير كويتيين بتهمة غسيل الأموال

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"ايلاف"من الكويت: شغلت قضية غسيل الأموال من قبل مشاهير في الكويت الرأي العام المحلي حيث تصدرت هذه القضية عناوين وسائل الاعلام الكويتية خاصة بعد نشر السلطات قائمة بأسماء عشرة مشاهير تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.

في مقدمة الأسماء الإعلامية حليمة بولند. وجاءت أسماء بقية القائمة على النحو التالي (يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا)ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك في الأيام القليلة القادمة.

#القبس تنشر أسماء #المشاهير الـ 10 المتهمين بغسل الأموال.. وهم:

1- يعقوب بوشهري

2- فوز الفهد

3- دانة الطويرش

4- مشاري بو يابس

5- حليمة بولند

6- عبدالوهاب العيسى

7- فرح الهادي

8- جمال النجادة

9- شفاء الخراز

10- مريم رضا#غسيل_أموال_المشاهير https://t.co/FDJ8Sgnvh7 pic.twitter.com/LvuuWtp4bu — القبس الإلكتروني (@alqabas) July 26, 2020

ويأتي قرار النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية بشكل يدعو للشك، وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

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تأتي هذه القضية بعد أيام قليلة من تغريدة الشيخ ناصر الصباح الذي كتب فيها " أن محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز خصوصا في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وقال الشيخ ناصر" إنه لا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها، وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه ".

محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز. خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها.

وغير ذلك لايكون إلا إفساد فوق إفساد.

وما نراه أقل مما نتمناه. — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) July 23, 2020

ولم يصدر أي رد من الأسماء الواردة في القائمة سواء في تصريحات للصحف أو تغريدات على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.