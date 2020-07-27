شكرا لقرائتكم خبر عن مروحيات أمريكية تحلق فوق معسكر التاجى بالعراق بعد استهدافه بهجوم صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عراقية، أن صواريخ "كاتيوشا" سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، حيث تم سقوط 3 صواريخ.

وفيما بدأت مروحيات أمريكية تلحق وفق المعسكر، الذى يعد تابعا للقوات الأمريكية، ولم ترد أى أنباء عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة هذه الصواريخ.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت سقوط العديد من الصواريخ خاصة على معسكر التاجى، واستهدافه وغيره من المناطق العراقية بالعاصمة، وفيما تسعى السلطات العراقية إلى شن العديد من الحملات الأمنية للتوصل إلى مصدر إطلاق هذه الصواريخ.