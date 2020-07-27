شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ على معسكر التاجى شمال العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل بسقوط 3 صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، حيث يعد هذا المعسكرا تابعا للقوات الأمريكية. فيما لم ترد أى أبناء عن خسائر بشرية أو مادية بسبب سقوط هذه الصواريخ على معسكر التاجى.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد من الوقائع الممثلة، حيث تتعرض بعض المناطق فى العاصمة العراقية بغداد، إلى سقوط صواريخ، وفيما تواصل السلطات الأمنية جهودها للسيطرة الكاملة على العاصمة، منع سقوط هذه الصواريخ بين الحين والآخر.