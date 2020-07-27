شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والفاتيكان يبحثان التعاون لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، استمرار العمل على تطوير العلاقات بين الأردن والفاتيكان، وزيادة التعاون بينهما في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة بول جالاجر، اليوم /الاثنين/ ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

و استعرض الوزيران، الجهود المبذولة للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.

و أشارالصفدي لأهمية موقف الفاتيكان الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلاً لحل الصراع، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة منع تنفيذ الضم وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

و أضاف الصفدي، أن بلاده مستمرة في جهودها الدائمة التي يقودها العاهل الأردني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لحماية هذه المقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس.

و من جهته، أشاد وزير خارجية الفاتيكان بالدور الرئيسي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات في القدس، وجهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.