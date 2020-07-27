شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ على قاعدة التاجى ببغداد التى تشغلها القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام عراقية، إن 3 صواريخ سقطوا على قاعدة التاجي ببغداد التي تشغلها القوات الأمريكية. فيما ذكرت "السومرية نيوز، أن صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة التاجى التى تتمركز فيها القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب. في السياق ذاته أعلنت القوات البريطانية العاملة ضمن التحالف الدولي في العراق، منتصف يوليو، انسحابها من قاعدة التاجي العسكرية، شمال العاصمة بغداد. Advertisements

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