السعودية والولايات المتحدة تبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلى، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانبين الدفاعي والعسكري، وناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

وأكدا خلال لقائهما اليوم بالرياض - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة، من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.

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