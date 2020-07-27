شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يثمّن الموقف الفرنسى ورفض خطة الضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم /الاثنين/، مع القنصل العام الفرنسى فى القدس رينيه تروكاز، الاتصال الذى جرى بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتانياهو يوم 10 يوليو الجارى، ورفض الرئيس الفرنسي لخطة الضم الإسرائيلية.

وثمّن العالول، خلال اللقاء، ما عبر عنه بيان الرئاسة الفرنسية وما حمله هذا الاتصال - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - معتبرا هذا الموقف خطوة واجبة على المجتمع الدولي لكبح جماح دولة الاحتلال في اعتداءاتها على الحقوق الفلسطينية والتنكر لها، وما يحمله ذلك أيضا من مخالفة صارخة ووقحة على القانون الدولي الذي أجمعت عليه دول العالم المتحضر.

وفي سياق متصل، اعتبر العالول أن الوقت بات يتطلب اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، وما يحمله هذا الاعتراف من خطوة عملية وسياسية لازمة، ويمكنها أن تكون بارقة دعم للحق الفلسطيني الذي تتنكر له دولة الاحتلال من خلال ما تمارسه من سياسات توسع استعمارية وعنصرية.

ودعا العالول، فرنسا للاضطلاع بدور أكبر في مواجهة السياسات الراعية للاحتلال، المعادية للحقوق والقانون الإنساني، منوها بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية تجاه ممارسات دولة الاحتلال وسعيها لتقويض وتفريغ مضمون القانون الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يثمّن الموقف الفرنسى ورفض خطة الضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.