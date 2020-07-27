شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الاثنين، عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وأوضحت "الصحة المغربية"، عبر موقعها الإلكترونى، أن الحالات التى تم استبعادها بعد تحليل مخبرى سلبى تصل إلى 1147226، وأن إجمالى الحالات المسجلة داخل البلاد، منذ ظهور الوباء 20887.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن إجمالى حالات الشفاء 16553، موضحة أنه تم ارتفاع حالات الوفاة ليصل إلى 316 حالة.

يذكر أن السلطات المغربية، قد قررت منع التنقل بين 8 مدن من أجل السيطرة على تفشى الوباء، وتم التأكيد على ارتداء الكمامة، وفرض عقوبات على المخالفين.