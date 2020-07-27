شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل نساء على خدمة الطاولات بأحد مقاهي الطائف.. «الموارد البشرية» تباشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الوزارة وقفت على أحد المقاهي شغلت سيدة بخدمة الطاولات في محافظة الطائف.

وقال “الهزاني” في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911”.