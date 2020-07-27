شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق شلالات جبال القهر في جازان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدفق شلالات جبال القهر بمحافظة الليث بمنطقة جازان، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد أن تمتد الحالة الجوية إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.