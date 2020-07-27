شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تعلن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء اليوم الإثنين، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين أمام حركة المرور، بعد إغلاقها بسبب هطول الأمطار.
وكانت الإمارة، قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
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