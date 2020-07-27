شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ازدحام شديد وتوقف لحركة المرور بالدائري الغربي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد الطريق الدائري الغربي بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الإثنين، حالة ازدحام شديد وتوقف للحركة المرورية. ونشر حساب طرق الرياض صورة لتكدس السيارات وعلق عليها بقوله “الدائري الغربي باتجاه الشمال بعد مخرج ٢٨ ازدحام شديد وتوقف للحركة. الساعة 6:30 م”. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ازدحام شديد وتوقف لحركة المرور بالدائري الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.