شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات خطيرة تكشف وجود برامج تجسس على هاتفك.. كيف تحمي نفسك منها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:



يجهل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية وجود برامج تتجسس عليهم، أو فيروسات ضارة يمكن أن تتلف أجهزتهم أو تسرق معلوماتهم وبياناتهم.

ويقول الباحثون إن برامج حجب الإعلانات هي أكثر أنواع البرامج الضارة شيوعاً على هواتف أندرويد، ومع ذلك فهناك برامج وتطبيقات أخرى أكثر ضرراً على المستخدمين، ويمكن أن تتسبب بتعطيل بعض البرامج أو إيقاف الهاتف بالكامل عن العمل.

وفيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على إصابة هاتفك بالفيروسات والبرامج الطفيليلة، بحسب موقع سي نت:

– ظهور الإعلانات باستمرار، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه

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– تقوم بتثبيت تطبيق، ثم يختفي رمز هذا التطبيق على الفور

– نفاذ بطارية الهاتف بشكل أسرع من المعتاد

– وجود تطبيقات لا تعرفها ولم تقم بتنزيلها على هاتفك

ويوصي الخبراء بمجموعة من الخطوات للوقاية من البرامج الخبيثة، أولها السماح بالتحديثات لنظام تشغيل الهاتف، ومراجعة الأذونات التي تمتلكها التطبيقات المحملة على هاتفك، وعدم السماح للتطبيقات غير المعروفة بإرسال الرسائل النصية،وأخيراً ينصح بإزالة تطبيقات أندرويد التي تم تنزيلها من طرف ثالث وتجنب تنزيل مثل هذه التطبيقات، حيث يمكنها أن تثبت الفيروسات والبرامج الضارة بسهولة على هاتفك.