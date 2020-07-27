بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وأن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات"، وأضاف: "أطلب من السيد رئيس البرلمان أن يبعث قانون الانتخابات إلى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن للانتخابات المبكرة".
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وأتهم الكاظمي "بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر"، مخاطبا إياهم بالقول إن "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما إلى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز إلى غيره".
وبشأن ملف الطاقة الكهربائية والنقص الحاصل في تزويد المواطنين بالكهرباء ما تسبب باحتجاجات في محافظات عدة بوسط وجنوب البلاد خلال الأيام الماضية، أكد الكاظمي: "أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة".
وأضاف: "ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة"، لافتا إلى أنه "بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء"، داعيا "السلطة التشريعية إلى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف إلى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء".
© AP Photo / Al Behrman
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يعتزم الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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