الحكومة الفلسطينية تفرض الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى الأحد

رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم:
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وأضاف بأنه تقرر العمل بالإجراءات التالية:
- إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة على خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.
- تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشرة مساء.
- الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.
- استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات.
- مطالبة أهالي مناطق الـ 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.
- استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.
- دعوة العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم ولأهاليهم.
- منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.
- استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.
- إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطاعم، على أن يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.
- تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
- التأكيد على التقيد الصارم ببروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.
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