السيسي يصدر توجيهات جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر حضره مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه يتم تمويلها من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

وأصدر السيسي توجيهات لمختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى"، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعايـة والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير التضامن الاجتماعي استعرضت خلال الاجتماع موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، وباعتبارها أساسا لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.

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وعرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف ألف قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، إضافة إلى جهود تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وتحدثت وزير التضامن الاجتماعي عن مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020-2025، بالإضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى".