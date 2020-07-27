نتنياهو: حزب الله لم يقدر قوة إسرائيل مقابل لبنان

القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مقتضب: "لبنان وحزب الله مسؤولان عن كل شيء يستهدف إسرائيل".

© AFP 2020 / Jalaa Marey

وأضاف نتنياهو: "حزب الله لم يقدر قوة دولة إسرائيل مقابل قوة لبنان".

من جانبه قال غانتس إن "إسرائيل صامدة وقادرة على الرد على أي اعتداء عليها. لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيهما".

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وأتم غانتس: "كل تحرك ضد دولة إسرائيل سيجلب رد فعل صارم قوي وصعب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "أحبط عملية "تخريبية" في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن قوات "اليونيفيل" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتقييم الوضع على الحدود وتحاول خفض مستوى التوتر والحفاظ على ضبط النفس.