القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مقتضب: "لبنان وحزب الله مسؤولان عن كل شيء يستهدف إسرائيل".
© AFP 2020 / Jalaa Marey
من جانبه قال غانتس إن "إسرائيل صامدة وقادرة على الرد على أي اعتداء عليها. لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيهما".
وأتم غانتس: "كل تحرك ضد دولة إسرائيل سيجلب رد فعل صارم قوي وصعب".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "أحبط عملية "تخريبية" في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن قوات "اليونيفيل" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتقييم الوضع على الحدود وتحاول خفض مستوى التوتر والحفاظ على ضبط النفس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: حزب الله لم يقدر قوة إسرائيل مقابل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.