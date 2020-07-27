بعد تحريك حاملة طائرات... الأسطول الخامس الأمريكي يعلن "القيمة التكتيكية" لإيران في هرمز... صور

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورا تظهر سفينة بحرية إيرانية تجر خلفها مجسما هائلا لحاملة طائرات وهمية في مياه مضيق هرمز، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Al Behrman

ونشرت شركة "Maxar Technologies" الأمريكية صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة إيرانية تجر نموذج حاملة الطائرات الأمريكية الضخم من مدينة بندر عباس على السواحل الإيرانية إلى داخل المضيق، ما تسبب بحركة أمواج خلف المجسم، في مؤشر على عملية تحريكه.

وبدروها علقت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريباريتش، على تحركات إيران الأخيرة في مضيق هرمز، في تصريح لها اليوم، عبرت فيه عن استغرابها من تحريك هذا النموذج.

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وقالت المتحدثة في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية: "لا يمكننا التحدث عن آمال إيران من بناء هذا النموذج، أو القيمة التكتيكية التي تأمل أن تكسبها باستخدام مثل هذه النماذج في سيناريو التدريب أو التمرين الهجومي".

وأضافت المتحدثة: "ما زلنا واثقين من قدرة قواتنا البحرية على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد بحري".

ويحمل نموذج حاملة الطائرات نماذج محاكاة لـ16 طائرة مقاتلة على سطحه، وفقا للصور التي التقطتها "Maxar Technologies"، ويبدو أن طول السفينة يبلغ نحو 200 متر وعرضها 50 مترا، بينما يبلغ طول سفن فئة "نيميتز" الحقيقية أكثر من 300 متر وعرضها 75 مترا. وتنشر البحرية الأمريكية حاملات الطائرات فئة "نيميتز" بشكل روتيني في الخليج عبر مضيق هرمز.