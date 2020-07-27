نشرت دائرة الإعلام الحربي التابعة للحزب صورا لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية سقطت مساء أمس الأحد، في إحدى قرى جنوب لبنان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت يوم أمس الأحد، سقوط طائرة عسكرية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كانت تنفذ نشاطا عملياتيا داخل الأجواء اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه الأحد، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء مهمة بالقرب من الحدود، في وقت تشهد فيه المنطقة تعزيزات عسكرية إسرائيلية.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب المعلومات".
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا كبيرا على خلفية مقتل عنصر من "حزب الله" بنيران إسرائيلية، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" ينشر صورا للطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت جنوبي لبنان... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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