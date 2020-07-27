الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية السعودي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من القاهرة: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان. واستعرض الجانبان العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.

حضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر التحرير في القاهرة. وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وتضمن اللقاء اجتماعا ثنائيا بين الوزيرين ثم اجتماعا موسعا ضم الوفد المرافق وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.

وكان وزير الخارجية السعودية وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من منسوبي السفارة.