شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية المغرب: زياردة عقيلة صالح للمملكة مهمة وهناك مبادرات ليبية بناءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربية، إن زيارة عقيلة صالح للمملكة مهمة وهناك مبادرات ليبية بناءة.

ودعا ناصر بوريطة الليبيين للحوار بعيداً عن الأجندات الخارجية، وفق ما نشرت وسائل إعلام مغربية

وأجرى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، مباحثات رسمية في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، تناولت الأزمة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي أمام البرلمان المغربي: "جئت لإيجاد حل للأزمة".

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وأشار عقيلة صالح: "تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة"، مؤكداً أن "المغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبي"