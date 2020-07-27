شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: نتحفظ على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت بعد ظهر اليوم الاثنين 27. يوليو 2020 المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة وبدعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ووفقا وكالة الأنباء السودانية "سونا" في بداية الاجتماع، خاطب وزير الري، البروفيسور ياسر عباس الاجتماع، ناقلا تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الاول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

وقال بيان صحفي إن السيد الوزير عدد الآثار السلبية لهذا الاجراء الاحادي غير المقبول على السودان.

ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات دعا الوزير لوضع اجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على ان تستغرق أسبوعين إضافة لضرورة اعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، وفقا للبيان

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وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دوراً أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.