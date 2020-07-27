شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لمجلس وزراء الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء الكويتى اجتماعه الأسبوعي، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكوينية "كونا" طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على استقرار صحة أميرالبلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأميريكية، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه، بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل.

وشرح وزير الصحة لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات، وحالات الشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج، وقد أعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة وباء (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

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ودعا المجلس المواطنين والمقيمين، إلى مواصلة التعاون تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، للسيطرة على الفيروس بالطرق المتفق عليها عالمياً وتجاوز هذه الأزمة بأفضل النتائج.

وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة قراره المتخذ باجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الخميس الماضي بشأن تكليف الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنظيم مواعيد وإجراءات ذبح الأضاحي خلال فتره عيد الأضحى المبارك حيث قدم فريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية عرضا مرئيا لمجلس الوزراء لخطة الهيئة والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي اشتملت على استخدام (منصة متى) المركزية لإدارة المواعيد الحكومية في حجز مواعيد ذبح الأضاحي لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين بما يحقق التباعد وتجنب الازدحام لضمان عدم نشر العدوى بين الجمهور.