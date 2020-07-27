شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1176 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - أن الحالات الجديدة تعود إلى 4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مضيفة أنه لم تسجل حالات شفاء ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1058 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.