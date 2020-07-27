شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إصابة 47 شخصا من 5 عائلات بكورونا بسبب حفل زفاف وواجب عزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، كشفت خلالها عن إصابة 5 عائلات، تضم قرابة 47 فرداً ومن أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر منهم واجب العزاء، وذلك استمرار رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية.وفق الإمارات اليوم.

وتفصيلاً، أثنى، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، في مداخلة له خلال الإحاطة، أثني على جهود خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وغيرهم من العاملين في الميدان، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى حيث يعد هذا الأمر واجب ومطلب وطني، خاصةً وأن ضرر الاستهتار قد يكون كبير ومؤلم.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، الدكتور عمر الحمادي، أن الإمارات تتصدر دول العالم في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف عن كورونا بالنسبة لعدد السكان، مشيراً إلى إجراء 47 ألفا و299 فحصا جديدا، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59 ألفا و177 حالة، فيما لا يزال 6 آلاف و322 مريضاً يتلقون العلاج، كما تم الإعلان عن تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد 19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 52 ألفا و510 حالة، بالإضافة إلى الإعلان عن حالة وفاة واحدة يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 345 حالة.

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وقال الحمادي: "أظهرت عدة دراسات أن الأعراض والعلامات المرضية لا تختلف عند الأطفال عن الأعراض والعلامات التي تظهر عند البالغين، وتشمل الأعراض ارتفاع درجات الحرارة والسعال وضيق النفس، وقد لوحظ أن أعراض مرض كوفيد_19، أقل حدة عند الأطفال لدرجة أنها لا تلاحظ من قبل الوالدين.

وأضاف: ننصح الأمهات والآباء بمراقبة الأعراض لدى الأطفال، ونشدد على منع دخول الأطفال المشتبه بإصابتهم على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيراً إلى وجود دلائل تشير إلى مقدرة الأطفال على مكافحة الفيروسات بطريقة أفضل من البالغين بسبب وجود اختلافات في جهاز المناعة، إضافة إلى أن الرضع تحت عمر السنة الواحدة هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات بسبب عدم نضج جهاز المناعة لديهم، لذلك يجب أخذ الاحتياط الشديد مع هذه الفئة العمرية.

وحذر الحمادي من استمرار رصد العديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواءً من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، والتي لا يتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، كاشفاً عن إصابة 5 عائلات، تضم قرابة 47 فرداً ومن أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر منهم واجب العزاء، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.