شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد على متانة العلاقات بين تونس وإيطاليا وأهمية تعزيزها بما يتناسب مع تقارب الرؤى بين الجانبين.

وشدد خلال لقائه اليوم الأثنين مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن الحلول الأمنية ليست كفيلة بمعالجتها.

وأعتبر الرئيس التونسي أن قضية الهجرة غير الشرعية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها، مضيفا أن الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم إيطاليا لتونس واستعدادها لتقديم المساعدات التي تحتاجها، إلى جانب التطرق إلى مسألة الهجرة نحو إيطاليا.

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