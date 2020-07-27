شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن بدء تدقيق في مصرف ليبيا المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الاثنين إتمام عملية تمهيدية لتدقيق دولي بشأن فرعي المصرف المركزي الليبي المتنافسين. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن المراجعة "خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن بدء تدقيق في مصرف ليبيا المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.